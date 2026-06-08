Walsh, Iata: “Alcune compagnie aeree chiuderanno per il caro fuel”

“Purtroppo, alcune compagnie aeree saranno costrette a chiudere a causa del prezzo molto elevato del carburante, mentre altre saranno acquisite da gruppi più solidi”. Questa la profezia arrivata da Willie Walsh, direttore generale di Iata, dall’assemblea nazionale dell’associazione in corso a Rio de Janeiro.

Secondo il manager, come riporta preferente.com (https://www.preferente.com/rss1/iata-habra-mas-quiebras-de-aerolineas-por-la-guerra-350179.html), la crisi di Spirit non sarà l’ultima del settore.

Ma a stringere la morsa sul comparto del trasporto aereo, ha aggiunto Walsh, ci sono anche i ritardi nelle consegne degli aeromobili da parte dei produttori. Un mix a cui si aggiunge la crisi del Golfo Persico, che ha messo in ulteriore difficoltà i collegamenti.

Il d.g. ha anche sottolineato come il settore low cost, al contrario di quanto ipotizzato da alcuni, non sia per nulla in crisi, come dimostra anche il caso di Ryanair.