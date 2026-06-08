Sono state quasi dimezzate le previsioni sui profitti delle compagnie aeree per l’anno in corso. Durante l’Assemblea generale annuale della Iata, l’associazione internazionale dii vettori ha portato da 41 a 23 miliardi le stime per l’anno in corso, contro i 45 miliardi realizzati nel 2025.

“Le interruzioni causate dalla guerra in Medio Oriente e l'aumento dei costi del carburante hanno peggiorato le prospettive per le compagnie aeree”, ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata.

Sebbene la domanda di passeggeri rimanga resiliente e le compagnie aeree continuino a riempire gli aerei a livelli record, l'aumento dei costi sta superando la crescita dei ricavi. Ricavi in ​​aumento del 9,4%, ma spese operative in aumento del 13%.

La Iata prevede che i ricavi totali del settore raggiungeranno la cifra record di 1.165 miliardi di dollari nel 2026. Si prevede inoltre che il traffico passeggeri aumenterà del 2,4%, raggiungendo 5,1 miliardi di viaggiatori in tutto il mondo, mentre il fattore di carico medio dovrebbe salire a un nuovo record dell'84%, a dimostrazione della continua forza della domanda di viaggi a livello globale.