Turismo culturale e agroalimentare, Udine ospita la Borsa Mirabilia: buyer da tutto il mondo per promuovere i territori italiani

Dopo il successo dell’edizione di Catanzaro dello scorso anno, il Progetto Speciale Mirabilia torna protagonista con la XIV edizione della Borsa del Turismo culturale e delle produzioni agroalimentari di qualità, in programma il 16 e 17 giugno 2026 nel quartiere fieristico di Udine Esposizioni, a Martignacco, in provincia di Udine.

Un appuntamento itinerante nei territori della rete Mirabilia, che negli anni si è affermato come uno dei principali momenti di incontro tra imprese, buyer internazionali e operatori del turismo esperienziale e culturale italiano. L’iniziativa è organizzata da Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali – nell’ambito del Progetto Speciale Mirabilia, insieme alla Camera di commercio Pordenone-Udine e alle Camere di commercio aderenti alla rete. L’obiettivo è promuovere i territori italiani accomunati dalla presenza di siti UNESCO e da un patrimonio diffuso fatto di cultura, identità, paesaggio, produzioni tipiche e turismo sostenibile.

La Borsa rappresenta oggi una straordinaria opportunità di promozione economica e internazionale per i territori coinvolti nel progetto Mirabilia, nato proprio per valorizzare destinazioni meno note rispetto ai grandi circuiti turistici tradizionali, ma ricchissime di patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico. L’edizione 2026 si annuncia particolarmente significativa anche per i numeri: saranno presenti oltre 280 seller dei settori turismo e food provenienti da tutta Italia, pronti a incontrare circa 100 buyer nazionali e internazionali specializzati nei segmenti del turismo culturale, esperienziale ed enogastronomico. Un dato particolarmente rilevante riguarda la forte presenza internazionale: circa il 40% dei buyer arriverà da Paesi extra UE, confermando il crescente interesse internazionale verso il turismo autentico e le eccellenze agroalimentari italiane. A sostenere la manifestazione saranno partner strategici come ITA – Italian Trade Agency / ICE Agenzia, Assocamerestero, l’associazione delle Camere di commercio italiane all’estero e Italian Exhibition Group (già organizzatore del TTG), a testimonianza della dimensione internazionale e del valore economico crescente della Borsa Mirabilia. La rete Mirabilia coinvolge oggi 22 Camere di commercio italiane: Arezzo-Siena, Bari, Basilicata, Caserta, Chieti-Pescara, Cremona-Mantova-Pavia, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Foggia, Frosinone-Latina, Genova, Irpinia Sannio, Messina, Modena, Molise, Pordenone-Udine, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Treviso-Belluno, Umbria, Venezia Giulia, Verona, insieme a Unioncamere nazionale.