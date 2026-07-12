Traghettilines lancia Marino, l’agente AI conversazionale vocale

Traghettilines presenta Marino, il suo agente AI conversazionale, oggi disponibile anche in versione vocale, che semplifica e rende più accessibile la ricerca del viaggio. La nuova funzione consente agli utenti di calcolare preventivi semplicemente parlando: Marino interpreta la richiesta, compila automaticamente i campi necessari e restituisce le opzioni disponibili, descrivendole a voce. Un sistema pensato per rendere l’esperienza di prenotazione più naturale, veloce e accessibile, anche in situazioni in cui non è possibile o non è comodo digitare.

“Con Marino vogliamo rendere la prenotazione del traghetto ancora più semplice e vicina alle abitudini reali delle persone - dichiara Silvia Cioni, general manager di Traghettilines -. Non sempre si ha il tempo, la possibilità o la comodità di digitare. Da oggi basta parlare: Marino ascolta la richiesta, la interpreta e accompagna l’utente nella ricerca delle soluzioni disponibili”.

L’obiettivo non è soltanto innovare dal punto di vista tecnologico, ma anche ampliare l’accessibilità del servizio. La funzione vocale consente infatti di utilizzare il motore di ricerca anche senza ricorrere alla tastiera e riducendo la necessità di consultare continuamente lo schermo.

“Per noi l’accessibilità non è un dettaglio, ma una direzione precisa - prosegue Cioni -. Un servizio digitale deve essere semplice per tutti: per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, per chi si trova in movimento, per chi ha le mani occupate, ma anche per chi ha difficoltà visive o motorie. Marino nasce proprio da questa idea: mettere la tecnologia al servizio delle persone, non il contrario”.

La nuova funzione conferma il percorso di innovazione intrapreso da Traghettilines, da sempre orientata a semplificare la comparazione e la prenotazione dei collegamenti marittimi. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale vocale rappresenta un ulteriore sviluppo.