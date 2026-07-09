“In Italia abbiamo imprenditori ambiziosi che vogliono crescere, ma manca il prodotto, c’è ancora una grossa porzione di strutture legata ancora a logiche famigliari”. Luca Boccato, a.d. di HNH Hospitality, non è tenero nei confronti dell’industria dell’ospitalità italiana che, a suo dire, continua a essere troppo frammentata.

Intervenendo all’Hospitality Forum di Scenari Immobiliari e Castello Sgr il manager ha evidenziato come molti investitori si stiano affacciando sul mercato italiano, ma con risultati non sempre soddisfacenti. “Il nostro - ha sottolineato - è un settore difficile, il sistema di regole italiano è complicato, così come quello giuslavoristico”.

Il tutto si associa, poi, a una sorta di resistenza che ancora permane tra molti player dell’hospitality, a far evolvere il proprio business: “Sulle singole proprietà - ha specificato - il mercato è ancora poco disponibile a un cambio di paradigma”.

Una situazione che rende impossibile la competizione dei marchi italiani con i grandi brand esteri: “Secondo me - ha decretato - la battaglia dei brand è persa. O qualcuno di noi opera in un segmento estremamente di nicchia, o non possiamo pensare di competere con Hilton o Marriott; due clienti su tre in Italia sono internazionali, siamo un mercato molto incoming”.

E ha aggiunto ancora come il suo stesso gruppo, pur avendo una dimensione rilevante a livello nazionale con 19 alberghi e 4 in apertura, sia ancora poco rilevante in un contesto europeo. “A livello generale - ha concluso - il potenziale di crescita è enorme ma noi, nel frattempo, dobbiamo continuare a investire in ricerca e sviluppo e non dobbiamo fermarci solo alle tematiche riguardanti il rinnovo dell’albergo. Dobbiamo lavorare sui processi, su ciò che c’è dentro l’albergo, sulle persone liberandole - grazie al supporto dell’IA - dai lavori più ripetititivi, che le alienano”.