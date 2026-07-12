A Gardaland con Trenord e Discovera, torna il concorso istant win. Ecco come partecipare

Anche per l’estate 2026 Trenord e Discovera rinnovano la collaborazione per incentivare gli spostamenti senz’auto verso Gardaland. Le due aziende ripropongono così per l’alta stagione il biglietto integrato treno+ingresso a Gardaland Park.
La formula, che prende il nome di ‘Gardaland Park’, fa parte della programmazione ‘Gite in Treno’ di Trenord ed è acquistabile direttamente sulla piattaforma Discovera.
Il contest Direzione Gardaland
Sempre per incoraggiare gli spostamenti su rotaia, inoltre, le due aziende lanciano la seconda edizione del concorso istant win ‘Direzione Gardaland’, mettendo in palio 150 ingressi a Gardaland Park e un soggiorno a Gardaland Resort.
Come partecipare
Fino al 13 settembre gli utenti potranno registrarsi sul sito dedicato (direzionegardaland.discovera.it) e partecipare all’estrazione dei premi.
Il concorso consente più tentativi, con la possibilità di partecipare nuovamente ogni settimana, e prevede inoltre un’estrazione finale che assegnerà un soggiorno a Gardaland Resort durante gli eventi speciali della stagione, tra cui Gardaland Night is Magic e Gardaland Magic Halloween.
Maggiori informazioni sono disponibili sul portale del contest.
Remo Vangelista