Euroairlines e Fastjet, accordo per crescere in Africa

Un accordo per ampliare i collegamenti tra l'Europa e diverse destinazioni nell'Africa meridionale e orientale è quello siglato da Euroairlines e Fastjet, che consente di commercializzare i voli operati da Fastjet con il codice FN e di emettere biglietti con la carta IATA Q4 di Euroairlines, facilitando l'accesso ai principali sistemi di distribuzione globale (GDS), tra cui Amadeus e Sabre.

“I voli Fastjet sono ora disponibili attraverso i canali di distribuzione internazionali di Euroairlines, rendendo più facile per le agenzie di viaggio e i passeggeri raggiungere una gamma più ampia di destinazioni in paesi come lo Zimbabwe e il Sudafrica in vista dell’alta stagione estiva” dice Antonio López-Lázaro, founder and ceo di Euroairlines. La partnership rafforza la strategia di espansione internazionale di Euroairlines.

L'aggiunta di Fastjet rappresenta un significativo miglioramento della connettività regionale in tutta l'Africa, facilitando la combinazione di itinerari e l'accesso a destinazioni finora meno visibili nei mercati europei. Questa espansione della rete arriva inoltre in un momento cruciale per il settore turistico, in concomitanza con l'alta stagione estiva, quando aumenta la domanda di viaggi internazionali e destinazioni alternative.

Con questa partnership, Euroairlines rafforza la sua rete globale di accordi con compagnie aeree in diversi continenti e consolida la sua posizione di uno dei principali specialisti nella distribuzione aerea internazionale.