Debutta Six Senses AMAALA, secondo resort in destinazione

Apre ad AMAALA il Six Senses, il secondo resort di livello mondiale ad accogliere gli ospiti nella destinazione. Altri sei sono previsti in apertura nel corso dell'anno, creando una delle più grandi concentrazioni al mondo di ospitalità di lusso dedicata al benessere. AMAALA Triple Bay disporrà in futuro di oltre 1.600 camere d'albergo distribuite su nove resort, oltre a residenze di lusso, centri benessere, porti turistici, negozi e ristoranti.

“Ogni partner che entra a far parte del nostro portfolio viene selezionato perché condivide la nostra visione a lungo termine di viaggi di lusso con la rigenerazione delle persone e del pianeta al centro - dice John Pagano, ceo del Gruppo Red Sea Global -. Six Senses si è costruito una reputazione globale per le sue esperienze di benessere radicate nella natura, nella sostenibilità e nella cultura locale, il che lo rende un partner ideale per AMAALA”.

Il resort trae ispirazione dalla tradizionale architettura costiera saudita e si integra in un variegato ecosistema di spiagge, mangrovie e montagne desertiche, con spazi che si aprono naturalmente sul paesaggio circostante.

Six Senses AMAALA mette a disposizione 100 suite e ville, oltre a 25 residenze di lusso, una Six Senses Spa dedicata, con un centro Longevity, una Biohacking Recovery Lounge, una piscina Watsu, una cupola sonora, strutture termali e programmi benessere personalizzati che combinano tecnologie avanzate e trattamenti olistici.

E ancora, tre ristoranti d'autore, affiancati da una panetteria artigianale, una torrefazione e una scuola di cucina nonché una laguna di mangrovie nel cuore del resort, supportata da iniziative ambientali, tra cui l'Earth Lab e il programma Junior Mangrove Ecologist, che offrono agli ospiti l'opportunità di conoscere e vivere gli ecosistemi circostanti.