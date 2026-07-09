La flotta di Four Seasons Yachts si amplia con una terza nave. Il marchio ha infatti affidato a Fincantieri la costruzione della sua nuova unità, il cui debutto è previsto per il 2031, che si affiancherà alla Four Seasons I, varata all’inizio di quest’anno, e alla Four Seasons II, il cui ingresso in servizio è previsto per l’inizio del 2028.

“La decisione di ampliare la flotta con una terza nave - spiega a travelpulse.com Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri - riflette la solidità di una visione industriale a lungo termine e conferma l’apprezzamento del mercato per un concept che ha saputo creare con successo un nuovo segmento, nato dall’unione tra ospitalità di lusso e ingegneria navale avanzata”.

“Progettata e costruita nel nostro cantiere di Ancona - aggiunge -, la nave rafforza ulteriormente il ruolo della città come centro di eccellenza di Fincantieri per la costruzione navale di lusso dove innovazione, artigianalità e competenza industriale si fondono per offrire i più elevati standard di qualità e raffinatezza”.