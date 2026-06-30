“Quello che vorrei passasse come messaggio è che l’arrivo di un Four Seasons può portare valore alle comunità. Puntiamo, infatti, all’integrazione con i territori e le persone e a sviluppare i talenti locali”. Adrian Messerli, area president, hotel operations – Europe, Middle East and Africa at Four Seasons, arriva in Italia con in dote tre nuove aperture, ma soprattutto con l’idea che la Penisola abbia “un grandissimo potenziale: c’è autenticità, cultura, ovviamente, e un grande ‘sense of place’. E per noi è una destinazione molto gettonata dai repeater, cosa che ci spinge ad approcciarla con una sensibilità differente”.

Una sensibilità che si articola nella ricerca del luogo giusto dove apporre le proprie insegne. Ecco, quindi, che l’appuntamento di fine agosto con l’apertura del Danieli di Venezia diventa quasi una restituzione alla città della laguna e all’Italia tutta di una delle sue Grand Dame. “Sarà bellissimo – dice Messerli -. La riapertura avverrà con la risistemazione di 2 delle tre parti di cui si compone l’hotel, mentre la terza parte verrà trasformata in seguito”.

E che, prima di sbarcare a Roma, la capitale che è ancora orfana di una struttura a marchio, Four Seasons ha atteso l’occasione giusta. “Ora l’abbiamo trovata. E apriremo non una, ma ben 2 hotel in città” dice Messerli. Si tratta di Palazzo della Rovere, 52 camere in un palazzo storico nella zona del Vaticano, una dimensione relativamente ridotta per gli standard del brand, che andrà ad affiancarsi a Palazzo Marini, 115 chiavi a 2 minuti a piedi da Piazza di Spagna. “Le due strutture saranno complementari: una è inserita nel contesto di una dimora antica, l’altra invece sarà più contemporanea, ma offriranno ai nostri ospiti la possibilità di vivere un’esperienza completa di Roma”.

Gli hotel della capitale apriranno nel 2028. Ma Four Seasons ha ancora un’altra carta da giocare sull’Italia: annunciata da tempo, sembra essere in dirittura d’arrivo anche il nuovo hotel in Puglia, non lontano da Ostuni. La struttura avrà accesso diretto alla spiaggia e le sistemazioni saranno ville fronte mare.

Non solo: fra i progetti in campo, Four Seasons guarda alla nascita di branded residence anche in Italia, in particolare a Firenze.

“L’idea, sull’Italia come su gran parte d’Europa – dice Messerli – è creare delle country collection, attraverso le quali i nostri clienti possano esplorare i territori”. Il modello è quello che Four Seasons ha già sperimentato con successo con il suo Private Jet, che collega diversi Paesi attraverso le differenti strutture a marchio. “Vogliamo collegare i diversi modi e sistemi di Four Seasons, dagli hotel alle residenze, dal jet agli yacht, per creare un’esperienza di cui i nostri ospiti possano riconoscersi”.