Buy Now Pay Later, cresce la vacanza pagata a rate

Cresce la voglia di vacanze, aumentano i numeri, ma cresce anche l'indebitamento medio delle famiglie italiane per i viaggi. E quanto emerge dal nuovo approfondimento del Centro Studi di Confcooperative, secondo il quale almeno 2 italiani su 10 hanno finanziato la propria vacanza attraverso il Buy Now, Pay Later.
Il pagamento in tre rate senza interessi è cresciuto infatti del +127% negli ultimi 3 anni, segnando un +23% solo nel 2026. Nello stesso periodo i piccoli prestiti tradizionali sotto i 1.500 euro sono calati del 29%.
Per il centro studi di Confcooperative la spesa media per una famiglia di 4 persone, per una settimana, nel 2026 si attesta sui 2.750 euro (+15% rispetto 2025), solo per pernottamento e colazione, mentre nella settimana di Ferragosto si arriverà a spendere, per trattamento all inclusive, fino a 6.820 euro con un aumento del 5% rispetto lo scorso anno.
Remo Vangelista