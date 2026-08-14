Caramanna: “Dati positivi anche per piccoli Comuni e territori meno conosciuti”

“I numeri dell’estate certificano l’efficacia del lavoro del Governo Meloni: il turismo italiano continua a crescere e l’Italia si conferma una delle destinazioni più competitive d'Europa”, ha dichiarato Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento turismo di FdI, commentando i dati diffusi dal ministero del turismo. “Particolarmente significativo – ha aggiunto -, è il fatto che la crescita non riguardi soltanto le grandi città o le tradizionali mete balneari, ma coinvolga anche i piccoli Comuni, la montagna, i laghi e i territori meno conosciuti. È la conferma che le politiche messe in campo dal Governo stanno contribuendo a costruire un turismo sempre più diffuso e destagionalizzato”.

Roberto Saoncella