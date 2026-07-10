Ferrovie sempre più integrate in Europa: Sncf, DB e SBB si alleano

Nel Vecchio Continente si procede a passo spedito verso una rete ferroviaria sempre più integrata. Da oggi Sncf Connect, la piattaforma di prenotazione delle ferrovie francesi, consente di prenotare anche i servizi ferroviari della società tedesca Deutsche Bahn (DB) e della svizzera Swiss Federal Railways (SBB).
In questo mondo, riporta Travel Mole, è possibile acquistare attraverso un’unica piattaforma soluzioni di viaggio combinate per spostarsi agevolmente tra Francia, Germania e Svizzera.
Un’operazione strategica in vista del picco delle partenze estive, che consente ai viaggiatori di integrare in un solo biglietto soluzioni di viaggio diverse in modo semplice, con la possibilità ulteriore di aggiungere servizi per il cosiddetto ‘ultimo miglio’, quali transfer privati, taxi, servizi di noleggio e carpooling.
Remo Vangelista