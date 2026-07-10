È aperto fino al 30 luglio il sondaggio TTG Monitor-Summer riservato alle agenzie di viaggi e ai tour operator italiani ed esteri. Dateci il vostro parere sulle destinazioni più richieste, sul budget a disposizione dei viaggiatori, sulle trasformazioni in corso nel settore e, soprattutto, sulle urgenze che l’industria del turismo non può più permettersi di trascurare.

Per partecipare alla survey bastano pochi minuti. Le vostre risposte sono importanti: ci aiuteranno a tracciare il quadro del mercato da qui al 2027 e andranno ad arricchire la nuova edizione di TTG Monitor, diffusa prossimamente attraverso i canali TTG.

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