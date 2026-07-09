Ita Airways: novità sui menu dei voli intercontinentali

Novità in arrivo sui voli intercontinentali di Ita Airways sul fronte dell’enogastronomia. La compagnia mette in campo un nuovo menu di Business Class, pensato per coniugare qualità, estetica e stagionalità, valorizzando materie prime accuratamente selezionate ispirandosi alla territorialità delle regioni italiane e proponendo un viaggio attraverso i loro sapori e tradizioni.

“Le ricette reinterpretano in chiave contemporanea il patrimonio gastronomico nazionale, dando vita a un autentico “viaggio nel viaggio”, alla scoperta di sapori, tradizioni e ingredienti che raccontano l’Italia, dove innovazione e tradizione si incontrano in un’esperienza culinaria unica – spiega il vettore in una nota -. L'esperienza in Business Class si arricchisce inoltre con l'introduzione del Franciacorta Bellavista Alma Assemblage, che amplia la selezione di eccellenze italiane proposte a bordo. A completare il servizio, l’offerta di pane e olio extravergine d'oliva I&P Grand Cru Monte Freddo – Caninese entrerà a far parte in modo permanente della proposta gastronomica”.

Per l'estate, anche i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class sui voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino potranno gustare una novità pensata per rendere ancora più piacevole il viaggio: l'introduzione del gelato, che sarà servito durante il servizio.