Welcome Travel Group nel Platinum Circle of Excellence di Air Canada

Una conferma che testimonia la solidità della collaborazione del network con Air Canada. Welcome Travel Group rinnova anche quest’anno la propria presenza nel Platinum Circle of Excellence del vettore, il programma che distingue i migliori partner di Air Canada sulla base dei risultati commerciali e della qualità della collaborazione.

“La riconferma nel Platinum Circle of Excellence testimonia la solidità della collaborazione con Air Canada e il valore che il nostro Network è in grado di esprimere - commenta Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori di Welcome Travel Group -. È un riconoscimento che condividiamo con le nostre agenzie di viaggio affiliate, protagoniste di questo risultato, e che ci incoraggia a proseguire nello sviluppo di una partnership capace di generare nuove opportunità per il mercato e per i clienti”.

L’appartenenza al livello Platinum rappresenta un riconoscimento riservato a un numero estremamente limitato di partner italiani e consente di accedere a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui un canale prioritario dedicato al Customer Relations e benefit riservati nell’ambito del programma fedeltà Aeroplan.