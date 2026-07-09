Wilderness lancia il nuovo Wilderness Mara in Kenya

Si chiama Wilderness Mara il nuovo campo safari voluto da Wilderness nel cuore del Mara Triangle in Kenya, annunciato circa un anno fa. Già noto come Little Governors' Camp, il campo riapre i battenti completamente ricostruito, per fondere incontri eccezionali con la fauna selvatica, autentica ospitalità e un profondo impegno per la conservazione.

“Per oltre 50 anni, il Governors’ Camp ha rappresentato il punto di riferimento per autenticità, conservazione e senso di comunità in questa regione. Wilderness è orgogliosa di onorare e far evolvere questa eredità, fondendo le classiche tradizioni dei safari dell’Africa orientale con un approccio contemporaneo e a basso impatto ambientale al lusso” ha dichiarato Hein Prinsloo, amministratore delegato di Wilderness Kenya.

Situato all'interno del Mara Triangle, gestito dalla Mara Conservancy, il campo offre un accesso privilegiato a diversi habitat su entrambe le sponde del fiume Mara, consentendo esperienze immersive a contatto con la fauna selvatica, con un numero ridotto di veicoli e un forte senso di esclusività. Dodici suite tendate, tra cui un'unità familiare, sono posizionate lungo una palude stagionale, progettate per integrarsi nel paesaggio e offrire viste panoramiche e una connessione ininterrotta con la natura. Gli interni, curati da Chris Payne di White Elephant Trading Company in collaborazione con Wilderness, traggono ispirazione dal Mara stesso, combinando texture naturali, arredi artigianali locali e materiali provenienti da fonti sostenibili in un linguaggio di design radicato nel territorio.

L'esperienza degli ospiti va oltre il safari tradizionale, includendo benessere, immersione culturale e un viaggio culinario che celebra i ricchi sapori e il patrimonio del Kenya. Il benessere è parte integrante del soggiorno degli ospiti, offrendo momenti rigeneranti tra i safari e le esplorazioni del Mara. Immerso in un'oasi di tranquillità nella foresta indigena, il lodge vanta un'area benessere dedicata, con una spa e una palestra completamente attrezzata, creando un rifugio di pace per il relax e il ringiovanimento.

Attraverso il quadro di riferimento “Impact” di Wilderness, incentrato su educazione, potenziamento e protezione, il campo sostiene iniziative come Children in the Wilderness, il Maa Trust, il Pangolin Project e il Mara Raptor Project. Questo lavoro si estende oltre la Riserva nazionale del Masai Mara, fino alla foresta di Nyekweri e alla scarpata di Oloololo, dove gli sforzi incentrati sul rimboschimento, sui mezzi di sussistenza sostenibili e sulla protezione della fauna selvatica contribuiscono a salvaguardare gli ecosistemi che sostengono il paesaggio del Mara.

“Il Mara è più di una semplice destinazione: è un ecosistema vivente plasmato dalla connessione tra persone, fauna selvatica e paesaggio. Il nostro ruolo non è solo quello di condividere la sua straordinaria bellezza con i visitatori, ma anche di contribuire a proteggerla per le generazioni future” conclude Hein Prinsloo.