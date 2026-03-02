Debutta The Sanctuary at Bisate, il wellness secondo Wilderness. Le foto

A lungo annunciato, ha aperto sulle alture vulcaniche del Rwanda The Sanctuary at Bisate, nuovo modo di Wilderness di parlare di benessere ai suoi ospiti in Africa. Si tratta di uno spazio appositamente progettato per il wellness, la riflessione e il legame con il luogo. “Con vista sul Monte Bisoke e sulla foresta pluviale circostante, il Sanctuary è profondamente legato al suo ambiente. In collaborazione con gli artigiani locali, Artichoke Interior Design e Black Sable Architecture, ci siamo concentrati sulla creazione di uno spazio che privilegia l'esperienza rispetto all'estetica. La sua forma circolare, ispirata al simbolismo di un bozzolo, infonde un immediato senso di calma e trasformazione fin dall’arrivo” ha dichiarato Manzi Kayihura, presidente di Wilderness Rwanda.

Le forme Il percorso spaziale è definito da un'interazione di dimensioni, luce e movimento. Corridoi stretti e scarsamente illuminati si trasformano in ampi volumi luminosi, in particolare nelle aree dedicate all'idroterapia, dove il contrasto esalta il senso generale di equilibrio e serenità. L'artigianato locale è al centro del design del Sanctuary. Mattoni di argilla rossa fatti a mano, un segno distintivo dell'architettura ruandese, sono disposti secondo schemi diversi per definire spazi distinti ma armoniosi, mentre ardesia e pietra vulcanica accentuano le aree chiave.

I rivestimenti delle pareti interne e le finiture dei soffitti sono stati creati da Irebe, un'azienda ruandese dedita all'occupazione e allo sviluppo delle competenze locali. I tradizionali motivi imigongo e geometrici, insieme a opere d'arte realizzate su misura, rafforzano la ricca identità culturale del luogo.

L’esperienza In linea con la filosofia di Wilderness, The Sanctuary è stato progettato con un impatto ambientale minimo. La piscina interna ionizzata e riscaldata è stata progettata per un uso responsabile dell'acqua. Ogni prodotto è stato selezionato non solo per la sua efficacia rigenerante, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità, l'approvvigionamento etico e la produzione responsabile. Le esperienze benessere spaziano dai trattamenti per il viso alle terapie corporee complete, disponibili in sale private, singole e doppie. La Bisate Reserve Signature Experience si basa su antiche terapie termali per favorire il recupero muscolare e stimolare il flusso linfatico. Tutte le terapie combinano erbe botaniche indigene, pratiche di benessere tradizionali africane e una scienza incentrata sul microbioma per un benessere profondamente rigenerante e orientato ai risultati.