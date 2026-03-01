Finnair presenta il Torino-Helsinki alle agenzie: ecco lo schedule per l’estate e l’inverno

Debutterà il 3 maggio e rimarrà operativo anche nella stagione invernale il nuovo volo di Finnair, che collegherà Torino a Helsinki. Per presentare la rotta, annunciata lo scorso anno, il vettore ha incontrato le agenzie del capoluogo piemontese nel corso di un workshop b2b organizzato nel terminal passeggeri del Pertini.
L’evento ha coinvolto anche i tour operator che programmano partenze da Torino verso le destinazioni servite dalla compagnia aerea finlandese.
Nella summer 2026 la nuova rotta sarà servita con due frequenze alla settimana, che diventeranno tre nel picco della stagione estiva (domenica, mercoledì e giovedì).
Nella winter 2026/2027 è previsto un volo settimanale il sabato, che raddoppierà la frequenza giornaliera nel picco della stagione.
Remo Vangelista