Partecipazione da record per la convention di Federcongressi&eventi

Sono 350 i professionisti rappresentanti delle più importanti e qualificate imprese del mice che stanno partecipando alla XVII Convention Nazionale di Federcongressi&eventi in corso sino a domani 28 febbraio presso Generali Convention Center di Trieste.

Un record per la kermesse, con un numero di iscritti mai raggiunto nelle precedenti edizioni, che avvalora non solo lo stato di buona salute del settore ma anche il consolidamento dello spirito associativo. “La forza di Federcongressi&eventi non risiede solo nella sua struttura ma nella partecipazione attiva dei suoi membri – ha sottolineato la presidente di Federcongressi&eventi Gabriella Gentile -. Nella capacità di fare rete. Nel senso di appartenenza. Perché solo insieme siamo più credibili, più rappresentativi e più forti”.

La meeting industry italiana genera un impatto economico di oltre 14,8 miliardi di euro: un comparto solido, sul quale continuare a investire anche consolidando il dialogo tra pubblico e privato e interassociativo.