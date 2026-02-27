Aeroitalia, al via il primo volo con i cani in cabina

È decollato oggi alle 9,30 da Roma alla volta di Palermo il primo volo Aeroitalia con a bordo due cani di quasi 30 kg. Una tappa che rappresenta l’inizio di una vera e propria era di viaggi pet-friendly dal momento, che grazie alle nuove disposizioni dell’Enac, anche i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono ora viaggiare nella cabina dell’aereo accanto ai loro conduttori e senza obbligo di trasportino.

Presente all’evento Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha dichiarato: “Si tratta di un bel passo in avanti sul piano della civiltà. I cani non sono bagagli, ma parte integrante della vita delle persone, e come tali devono essere considerati anche quando si viaggia”.

“Ringrazio Aeroitalia - ha aggiunto il ministro - e tutte le altre compagnie che hanno scelto di aderire a questa iniziativa, dimostrando sensibilità e attenzione verso i passeggeri. Gli animali viaggeranno pagando regolarmente il biglietto e nel rispetto di regole precise, a tutela del comfort e della sicurezza di tutti”.

Le linee guida

Le nuove linee guida stabilite dall’Enac prevedono che i cani debbano essere sistemati vicino ai finestrini, mai sulle uscite di emergenza. Al contempo, sono previste sedute opportunamente distanziate per tutelare il benessere di chi ha allergie o fobie, con un numero massimo di animali per volo, in base alla tipologia di aereo. L’equipaggio è sempre al corrente della loro presenza per offrire un’accoglienza ancora più attenta e su misura.

“La nostra priorità - ha sottolineato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia - è garantire un viaggio sicuro, sereno e confortevole a tutti i passeggeri e ai loro compagni a quattro zampe, che per molti fanno parte della famiglia a tutti gli effetti. Con questa novità ci impegniamo a rendere l’esperienza in volo sempre più pet-friendly”.