Ita Airways, in cabina anche gli animali domestici di grossa taglia

Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da Enac, Ita Airways metterà in vendita, dalla prossima primavera/estate, su voli di linea domestici il servizio ‘Large Pet Friendly’ per il trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg.

Dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino, Ita ha lavorato per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro pet di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.

“È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni – dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways - Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva Iata, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe”.