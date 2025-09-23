Cani a bordo in aereo: effettuato il primo volo di Ita Airways

Anche i cani fino a 25 kg potranno viaggiare in cabina dell’aereo accanto ai propri padroni, senza trasportino. “Abbiamo dimostrato che si può fare”, ha dichiarato il presidente Sandro Pappalardo al termine primo volo dimostrativo effettuato da Ita Airways tra Roma e Milano, con a bordo due cani di taglia grande.

Gli animali, che per viaggiare dovranno avere il microchip ed essere in regola con le vaccinazioni, potranno sedere in terra, nel sedile lato finestrino accanto al posto dell’accompagnatore. Non potranno occupare posti vicino ad uscite di sicurezza e pagheranno un biglietto intero come un regolare passeggero.

A presenziare al primo volo c’erano anche il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma e il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ita è la prima compagnia in Europa a sperimentare questa apertura. Già nel 2024, però, Ita aveva portato da 8 a 10kg il peso massimo degli animali ammessi in cabina, e questo aumento, in un anno, le ha permesso di trasportare 82 mila animali paganti di piccola taglia.