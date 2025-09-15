HeyLight per il mondo dell’accomodation: la formula di pagamento innovativa che spinge le prenotazioni e i margini

Pagare il soggiorno un po’ per volta, in piccole parti fino al check-in, senza interessi e senza limiti d’importo, prenotando da qualsiasi parte del mondo. È il sogno di ormai un’ampia parte dei viaggiatori italiani e internazionali ed è il motivo per cui questa modalità di pagamento è diventata un’importante leva strategica per il mondo dell’hospitality. Non è un caso che proprio su queste premesse Compass Banca abbia affiancato una nuova soluzione di pagamento a quelle già offerte a marchio HeyLight: una soluzione tecnologica innovativa per suddividere i pagamenti in piccole quote, una volta al mese, fino all’arrivo in struttura, e facilmente attivabile grazie al supporto del team di consulenti dedicato al segmento: hotel e catene alberghiere, b&b, villaggi turistici e campeggi, short term rentals e affittacamere.
Semplice e vantaggioso
La soluzione di HeyLight per il mondo dell’accomodation si affianca alle soluzioni di pagamento a rate con o senza interessi cliente, fino a 12 mesi e su importi fino a 5.000 euro già offerte dal brand di Compass Banca. L’importo viene immediatamente suddiviso in acconti mensili in base al numero di mesi che separano la prenotazione dalla data del check-in e il saldo si completa entro l’arrivo del cliente in struttura. Il processo di pagamento si attiva con una semplice carta di credito, debito o prepagata. L’importo viene immediatamente suddiviso in acconti mensili in base al numero di mesi che separano la prenotazione dalla data del check-in e il saldo si completa entro l’arrivo del cliente in struttura.
HeyLight è già integrato nei principali booking engine, il set-up è dunque particolarmente rapido, e la soluzione può trasformarsi per l’albergatore in un vero e proprio strumento di crescita commerciale e massimizzazione del margine.
Meno sconti, maggiore conversione, margini più larghi
Rateizzare i costi delle vacanze può essere sfruttato come incentivo per anticipare il booking nei periodi di bassa occupazione o fuori stagione. In questo modo si riduce la pressione promozionale e si protegge il margine, senza svalutare l’offerta. Dal punto di vista del viaggiatore, che può utilizzare HeyLight da qualsiasi parte del mondo provenga, il frazionamento della spesa di soggiorno possibile al momento della scelta riduce il rischio di abbandono. A confermarlo sono i dati dell’Osservatorio Compass sul BNPL, secondo i quali senza questa opzione il 38% degli utenti non avrebbe concluso l’acquisto, mentre il 60% ha addirittura sfruttato il vantaggio per acquistare servizi di fascia superiore.
Più controllo, meno rischi
Il sistema preserva le policy di cancellazione dell’hotel, che restano totalmente a discrezione della struttura. E grazie all’anticipo del pagamento prima del soggiorno, si riduce anche il rischio di no-show o cancellazioni tardive. In sintesi, con HeyLight la struttura incassa quanto dovuto nei tempi prestabiliti e il cliente non sostiene costi aggiuntivi.
Uno strumento di posizionamento internazionale
Con l’aumento della domanda estera, avere un sistema di pagamento facilmente comprensibile e utilizzabile da parte dei viaggiatori globali può fare la differenza. Supportando tutte le carte e integrandosi perfettamente con i sistemi digitali di prenotazione e pagamento più utilizzati, HeyLight è pensato anche per chi viaggia senza confini, diventando uno strumento catalizzatore di interesse per la clientela internazionale, più propensa a pianificare il soggiorno con largo anticipo e a prediligere soluzioni tecnologiche avanzate.
“L’impatto sulle revenue della soluzione proposta da HeyLight al mondo dell’accomodation - tiene insomma a sottolineare Luca Lambertini, Direttore di HeyLight Digital Solutions, Compass Banca - è immediatamente tangibile, con incrementi significativi delle prenotazioni e della capacità di attrarre nuovi target di ospiti interessati a sfruttare la comodità del pagamento flessibile”.
HeyLight vi aspetta a Rimini. Dal 7 al 10 ottobre, ci trovate:
• All’Hospitality Day - 7 ottobre, Palacongressi di Rimini, stand S-20
• Al TTG Travel Experience - 8-10 ottobre, Rimini Expo Centre, padiglione A3, stand n°308
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale HeyLight è un marchio registrato di Compass Banca S.p.A. e identifica diverse soluzioni di pagamento rateale: A) La dilazione di pagamento gratuita concessa ai consumatori, previa valutazione, da venditori di beni e servizi con cui Compass Banca S.p.A. abbia stipulato, un accordo per la cessione dei crediti pro-soluto (factoring). Condizioni complete applicabili alla dilazione disponibili presso i venditori di beni e servizi. Fogli Informativi relativi al contratto di factoring disponibili sul sito www.compass.it, www.HeyLight.com, presso le Filiali Compass Banca S.p.A. o presso gli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di intermediari del credito monomandatari o con mandato in esclusiva di prodotto di Compass Banca S.p.A.. Salvo approvazione di Compass Banca S.p.A. B) Il prestito finalizzato concesso ai consumatori, salvo approvazione, direttamente da Compass Banca S.p.A. Condizioni economiche e contrattuali disponibili sul sito www.compass.it, www.HeyLight.com e presso i venditori, convenzionati senza o in esclusiva con Compass Banca S.p.A. C) Inoltre, il marchio HeyLight è stato concesso in licenza d’uso a Holipay S.r.l., società italiana con sede in viale Ortigara, 7/9 Milano Marittima (RA) Registro Imprese di RA Codice Fiscale e Partita Iva 16090851003. Il servizio tecnologico offerto da Holipay è pensato per le esigenze degli albergatori, al fine di automatizzare e ripartire calendarizzando il flusso degli incassi delle caparre attraverso un sofware as a service integrato con un servizio di gateway di pagamento. L’utilizzo del servizio è soggetto a termini e condizioni www.heylight.com/it/it/viaggi-turismo.
