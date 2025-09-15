HeyLight per il mondo dell’accomodation: la formula di pagamento innovativa che spinge le prenotazioni e i margini

Pagare il soggiorno un po’ per volta, in piccole parti fino al check-in, senza interessi e senza limiti d’importo, prenotando da qualsiasi parte del mondo. È il sogno di ormai un’ampia parte dei viaggiatori italiani e internazionali ed è il motivo per cui questa modalità di pagamento è diventata un’importante leva strategica per il mondo dell’hospitality. Non è un caso che proprio su queste premesse Compass Banca abbia affiancato una nuova soluzione di pagamento a quelle già offerte a marchio HeyLight: una soluzione tecnologica innovativa per suddividere i pagamenti in piccole quote, una volta al mese, fino all’arrivo in struttura, e facilmente attivabile grazie al supporto del team di consulenti dedicato al segmento: hotel e catene alberghiere, b&b, villaggi turistici e campeggi, short term rentals e affittacamere.

Semplice e vantaggioso

La soluzione di HeyLight per il mondo dell’accomodation si affianca alle soluzioni di pagamento a rate con o senza interessi cliente, fino a 12 mesi e su importi fino a 5.000 euro già offerte dal brand di Compass Banca. L’importo viene immediatamente suddiviso in acconti mensili in base al numero di mesi che separano la prenotazione dalla data del check-in e il saldo si completa entro l’arrivo del cliente in struttura. Il processo di pagamento si attiva con una semplice carta di credito, debito o prepagata. L’importo viene immediatamente suddiviso in acconti mensili in base al numero di mesi che separano la prenotazione dalla data del check-in e il saldo si completa entro l’arrivo del cliente in struttura.

HeyLight è già integrato nei principali booking engine, il set-up è dunque particolarmente rapido, e la soluzione può trasformarsi per l’albergatore in un vero e proprio strumento di crescita commerciale e massimizzazione del margine.