Hyatt lancia la campagna globale con Karisma Kapoor

Hyatt punta sull’emozione e sulla personalizzazione con la nuova campagna globale dedicata al programma fedeltà World of Hyatt, che vede protagonista la star di Bollywood Karisma Kapoor. L’iniziativa vuole ridefinire il concetto di loyalty nel travel puntando su esperienze autentiche, riconoscimento e libertà di scelta. “Non si tratta solo di punti o vantaggi, ma di come facciamo sentire i nostri ospiti” ha dichiarato Kadambini Mittal, RVP Commerciale di Hyatt India. Il programma consente ai soci di accumulare punti per notti gratuite, upgrade e accessi esclusivi, ma soprattutto di vivere soggiorni su misura. Per Kapoor “Hyatt trasforma ogni viaggio in un momento che resta per sempre”. Con questa campagna Hyatt rafforza il suo legame con i viaggiatori globali e consolida la propria visione di ospitalità centrata sulle persone.