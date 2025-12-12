Bocca, Federalberghi: “Per le polizze catastrofali ci vuole un comparatore”

Federalberghi ringrazia il ministro del Turismo per il decreto che consente una proroga per le piccole e microimprese del settore che vogliano stipulare una polizza contro i rischi catastrofali, ma chiede uno strumento in più: un comparatore neutrale.

“Confidiamo - spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - che il termine più ampio che viene al momento prefigurato (31 marzo 2026 anziché 31 dicembre 2025) sia sufficiente per la realizzazione del portale informatico previsto dalla legge, al fine di consentire un effettivo confronto tra i costi delle coperture assicurative, al pari di quanto accade per le polizze di responsabilità civile automobilistica”.

Manca il diritto di comparazione

“La mancanza di tale strumento - aggiunge Bocca - lede il diritto delle imprese a disporre degli elementi necessari per scegliere in modo consapevole la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze, diritto di comparazione che costituisce uno dei capisaldi su cui è basato lo spirito della norma”.

E spiega come il Centro studi Federalberghi abbia chiesto a un broker e a quattro compagnie di formulare preventivi riferiti a casi reali, fornendo a tutti e cinque gli interlocutori gli stessi dati. “Le risposte ricevute - fa notare Bocca - confermano quanto sia gravoso il costo delle polizze e mettono in luce la confusione che impera sul mercato”.

Oltre alle tariffe salate, Federalberghi registra quelle che il presidente definisce “incomprensibili differenze tra le proposte che le varie compagnie formulano per il medesimo albergo, con casi limite in cui la differenza tra l’offerta più bassa e quella più alta è superiore al mille per cento”.