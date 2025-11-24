Una rete di protezione per le Agenzie di viaggi

Il Fondo taglia il traguardo del decennale con la consapevolezza di essere stato un pioniere del settore e di essersi affermato come uno dei leader del mercato. E ora guarda al futuro, nel segno della differenza. Non è infatti “un’assicurazione” qualsiasi: oltre alla garanzia contro il rischio di insolvenza e fallimento, il Fondo Garanzia Viaggi si distingue per la sinergia con Assoviaggi e il più ampio sistema dei servizi Confesercenti.

Garantire alle agenzie di viaggio le coperture obbligatorie per legge è un dovere. Ma offrire molto di più è una scelta di valore. È questa la missione del Fondo Garanzia Viaggi Confesercenti che assicura agli operatori non solo la conformità normativa – prevista dal Codice del Turismo e dalla Direttiva UE sui pacchetti turistici – ma anche l’accesso a una rete di protezione più ampia, capace di sostenere la competitività delle imprese.

“Il Fondo - sottolinea Gianni Rebecchi, appena confermato alla Presidenza di Assoviaggi Confesercenti - è uno strumento per le agenzie di viaggi pensato da chi le conosce davvero. Il nostro punto di forza è l’interlocuzione diretta: ogni pratica viene seguita con attenzione, in un rapporto di fiducia reciproca e di ascolto continua con l’agenzia. Come Associazione di categoria, accompagniamo le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per i viaggiatori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore”.

Chi aderisce al Fondo Garanzia Viaggi, può accedere ad ulteriori opportunità, come ad esempio la Mutua Sanitaria Hygeia, unica nel panorama nazionale, fondamentale per la tutela dell’imprenditore perché consente il ricorso all’occorrenza a cure e visite private, mettendo a disposizione una rete sanitaria di elevata qualità, costituita da strutture di accreditata professionalità medica e innovativa tecnologia sanitaria. Poi la polizza RC per agenzie di viaggi a tariffe competitive, i servizi di consulenza legale e fiscale specifici per il settore. Infine, l’accesso agevolato al credito con una funzione di ponte tra aziende e intermediari bancari, al fine di creare strumenti reali di finanziamento e costruire un’offerta creditizia vantaggiosa per le PMI. Un sistema integrato che dà più sicurezza e valore alle imprese del turismo organizzato.

“L’appartenenza a un’organizzazione nazionale è la vera leva competitiva – spiega Vincenzo Miceli, Amministratore Delegato del Fondo - Non siamo un soggetto isolato, ma un sistema che cresce e si rafforza grazie al supporto di Confesercenti, a beneficio concreto delle agenzie di viaggi”.