American Airlines, via alle celebrazioni per i 100 anni

Cento anni dal suo primo volo, che trasportava posta da Chicago a St. Louis. American Airlines compie quest’anno il suo compleanno più bello e lo festeggia con una speciale livrea che i viaggiatori potranno vedere su un Boeing 737 entro la fine del mese. L’aeromobile, una delle colonne portanti della rete domestica e internazionale a corto raggio di American, renderà così omaggio al passato volgendo lo sguardo all’aviazione del futuro, con gli anelli argentati a forma di infinito, il motivo del centenario di American.

“American - dichiara Robert Isom, chief executive officer della compagnia - è orgogliosa di far parte del ristretto gruppo di compagnie aeree che hanno raggiunto i 100 anni di volo. Non esiste un marchio più iconico nel nostro settore, fondato su una cultura di innovazione e visione del futuro. Siamo pronti a portare avanti questa eredità nei prossimi cento anni, per i nostri passeggeri e per i nostri team”.

Il nuovo logo

Il logo del centenario accompagnerà i viaggiatori lungo l’intero percorso, dalla prenotazione online agli aeroporti, fino all’esperienza a bordo e apparirà sul sito aa.com, sui canali social, sugli schermi dell’intrattenimento in volo e sul merchandising, inclusi i modellini con la livrea celebrativa. Sarà inoltre applicato come motivo speciale sull’intera flotta di oltre 1.500 aeromobili, trasformando ogni volo in un momento delle celebrazioni del centenario.

Nel corso del 2026 American celebrerà i suoi primi 100 anni proponendo kit di cortesia dedicati, pigiami esclusivi, menù di bordo dedicati e molte altre sorprese disponibili per un periodo limitato. Tutte le nuove carte di credito e le carte riemesse Citi® / AAdvantage® Platinum Select® World Elite Mastercard®, Citi® / AAdvantage® Globe™ Mastercard® e Citi® / AAdvantage® Executive World Elite Mastercard® presenteranno, inoltre, un design commemorativo esclusivo.