Non si arrestano le ripercussioni del conflitto che vede coinvolti Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra, conflitto che sta avendo ripercussioni in tutta l’area mediorientale e di riflesso in tutto il mondo. A subire le maggiori conseguenze in questo momento il trasporto aereo internazionale: solo ieri ci sono stati circa 5mila voli cancellati per la chiusura degli spazi aerei in Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Qatar, Bahrain e Siria oltre che al blocco del traffico negli Emirati Arabi, in Qatar con la cancellazione dei voli da e per destinazioni importanti per il turismo come Dubai, Abu Dhabi (nella foto l’aeroporto della città), e Doha.

Ad aggravare la situazione anche le reazioni dei mercati: oltre a un forte calo generalizzato degli indici azionari, si registrano infatti forti perdite per i titoli legati alle compagnie aeree, con particolare riferimento ai vettori orientali, al momento quelli maggiormente colpiti dalla chiusura degli spazi aerei. Inoltre sono schizzati in alto i prezzi di petrolio e gas, con rialzi destinati a fare crescere il costo dei carburanti.

Tour operator e agenzie al lavoro

Per quanto riguarda gli effetti sull’Italia, il problema principale in questa fase è la gestione dei connazionali presenti nei Paesi interdetti ai voli in questo momento, sia per turismo sia per lavoro. Secondo una prima stima oltre 50mila al momento dell’inizio del conflitto e le operazioni di rimpatrio risultano altamente complicate, considerando anche le dichiarazioni dei leader dei Paesi coinvolti nel conflitto, che lasciano prevedere ancora tempi lunghi.

In queste ore si sta attivando la macchina delle emergenze per tour operator e agenzie di viaggi che al momento hanno numerosi clienti in viaggio all’estero per fornire la massima assistenza in attesa che possano essere istituiti voli di rimpatrio dalle zone coinvolte. Il tutto in coordinamento con la Farnesina, che sta monitorando la situazione.

L’agenzia di stampa di TTG Italia vi aggiornerà in tempo reale sugli sviluppi della situazione.