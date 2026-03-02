Toscana: al via i recruiting day di Icon Collection

Sono aperte le selezioni di personale per le strutture toscane di Icon Collection. La prima giornata di recruiting è prevista il 6 marzo al The Sense Experience Resort, il 5 stelle del Golfo di Follonica. Il 20 marzo, poi, sarà la volta del Park Hotel Marinetta, il 4 stelle affacciato sul mare della Costa degli Etruschi.

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, 10-13 e 14,30-17,30, per offrire a tutti la possibilità di presentarsi e conoscere da vicino la filosofia del gruppo.

Durante le due giornate sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni tra cui: Commis de rang, Chef de rang, Chef de partie, Housekeeping, Front Office Agent e Operatori Benessere spa.

Tra i benefit offerti programmi strutturati di formazione e sviluppo, premi stagionali, l’utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo, alloggio dedicato, mensa sempre attiva, anche nei giorni off, e un giorno libero extra per il compleanno.

È possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a: hr@iconcollection.it