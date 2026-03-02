Apicella: “Welcome Travel Group con i t.o. si è subito attivata per supportare le agenzie”

“Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione internazionale legata alla chiusura di spazi aerei e aeroporti in alcune aree del Medio Oriente a causa delle tensioni geopolitiche in corso, che ha causato cancellazioni e deviazioni di voli in tutto il mondo”.

Così Adriano Apicella, ceo Welcome Travel Group, aggiorna sulla situazione che sta vivendo il network in queste ore particolarmente convulse per il turismo e il mondo dei viaggi.

“Welcome Travel Group - prosegue il manager -, insieme ai tour operator coinvolti, si è immediatamente attivata a monitorare l’evolversi degli eventi, con l’obiettivo di supportare le agenzie nelle necessità pratiche e operative”.

Tra le emergenze in cima all’agenda ci sono anche le riprotezioni per le prossime partenze: “Il servizio ticketing sta gestendo le numerose richieste legate alle variazioni dei biglietti emessi oggetto delle modifiche operative emanate delle compagnie aeree”, aggiunge il ceo.

La speranza è che lo scenario possa rapidamente consentire il ritorno alla normale operatività: “Confidiamo che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile - conclude Apicella - e restiamo a disposizione delle agenzie per ogni aggiornamento o supporto”.