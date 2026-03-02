Gli aeroporti di Dubai hanno dichiarato che voli ‘limitati’ riprenderanno questa sera, dice il Dubai Media Office su X. Emirates farà partire per primi i passeggeri riprotetti su questi voli: la compagnia sta avvisando direttamente i passeggeri interessati e chiede a tutti di non andare in aeroporto se non si è statti contattati.

Anche flydubai questa sera riprenderà l’operatività con un limitato numero di voli.

La riapertura riguarderà l'aeroporto internazionale di Dubai (DXB) e il Dubai World Central - Aeroporto Internazionale Al Maktoum (DWC).

Anche l’aeroporto di Abu Dhabi effettuerà brevi riaperture, si legge su Gulfnews.com, ma le partenze riguarderanno voli Etihad di rimpatrio e cargo. I voli commerciali restano ancora bloccati.

Intanto, la Farnesina ha comunicato che un primo volo charter con 127 italiani è decollato dall’aeroporto di Muscat verso l’Italia con aq bordo cittadini bloccati in Oman o trasferiti da Dubai all’Oman via terra.