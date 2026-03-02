Gattinoni: le procedure di gestione per le partenze fino all’8 marzo

In seguito alla crisi in Medio Oriente, in una nota stampa il Gruppo Gattinoni rende noto che, per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e gli scali indicati dalle autorità competenti, ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori.

Il gruppo aggiunge che sta monitorando costantemente la situazione e lavora h24 a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell’area Travel, Events e Business Travel. Gattinoni è operativo per fornire assistenza a tutti i clienti presenti nelle aree interessate dalla crisi e sottolinea come i viaggiatori siano stati contattati e vengano seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative.

Per tutte le altre destinazioni che non siano nelle aree interessate alla crisi in Medio Oriente e per le date di partenza successive all’8 marzo il gruppo dichiara che si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un controllo continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy. Gattinoni monitora la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, EASA/CZIB) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza.