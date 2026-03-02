L’immagine del Burj Al Arab colpito durante un lancio di droni nella giornata di ieri ha fatto il giro del mondo, diventando di fatto uno dei simboli del conflitto che in queste ore sta coinvolgendo il Medio Oriente.

Gestito da Jumeirah, l’hotel di lusso a forma di vela è stato visto avvolto dal fumo di un’esplosione causata da un detrito di un drone iraniano abbattuto dalla contraerea dell’Emirato.

Jumeirah ha rilasciato uno statement di aggiornamento della situazione.

“Le autorità confermano che un drone è stato intercettato e che i detriti hanno causato un piccolo incendio sulla facciata esterna del Jumeirah Burj Al Arab. Le squadre della Protezione Civile sono intervenute immediatamente e hanno riportato la situazione sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti”.