Anche Bluvacanze si attiva per aiutare le agenzie di viaggi in queste difficili ore. “UIl servizio di Customer Care H24 del Gruppo Bluvacanze è pienamente operativo e presidiato senza interruzioni - fa sapere il network -, per supportare le agenzie di viaggio nella gestione delle richieste dei clienti e nelle eventuali attività di riprotezione legate alle criticità in corso nell’area del Golfo”.

Bluvacanze prosegue: “Sono attive linee telefoniche dedicate sia alle agenzie sia ai viaggiatori, in coordinamento costante con i punti vendita e con i network affiliati, che mantengono il contatto diretto con i propri clienti”.

Nella sola giornata di sabato “sono pervenute diverse decine di segnalazioni, gestite dal team operativo con attività di monitoraggio delle situazioni in tempo reale e con l’avvio delle procedure di assistenza necessarie”.

Attualmente l’attenzione è concentrata su alcuni viaggiatori presenti negli Emirati Arabi Uniti e alle Maldive, “dove si registrano difficoltà nei rientri a causa della temporanea chiusura di alcuni spazi aerei - sottolinea ancora il network -. Le agenzie, con il supporto del Customer Care centrale, stanno lavorando alla riprogrammazione dei voli e alla gestione delle estensioni di soggiorno ove necessario”.

Il network aggiunge: “In questo contesto, si segnala la collaborazione di diversi enti del turismo locali e strutture ricettive, che stanno garantendo l’estensione dell’ospitalità agli ospiti in attesa di rientro, contribuendo a contenere i disagi. La situazione è costantemente monitorata e il Gruppo Bluvacanze continua ad assicurare un presidio operativo continuo, confermando il valore dell’assistenza professionale del turismo organizzato nelle fasi di criticità”.