Sforna accordi e lancia proposte. Domenico Pellegrino, ceo di Bluvacanze, non è legato alle vecchie tradizioni di mercato. Lui si muove ogni giorno per portare nuovi impulsi e sgomita per dare un ruolo sempre più evidente all'azienda che guida.

Quando si mette il cappello di presidente Aidit prova inoltre a mettere sul piatto proposte per vivacizzare le vendite (”rendiamo fiscalmente detraibile le vacanze benessere”). Se poi passano per le agenzie di viaggi tanto meglio.

Quando ha siglato accordo con WeRoad, spiazzando molti, ha detto a TTG Italia : “Forse una parte del mercato non sarà contenta, ma era il momento per dare una scossa”.

Adesso nella giornata di ieri ha annunciato una partnership con MediaWorld Viaggi, servizio digitale che consente di progettare e acquistare viaggi insieme al primo retailer di elettronica in Italia.

“Credo sia un passo significativo nella strategia di evoluzione della distribuzione turistica - ha detto Pellegrino -. Portiamo così il valore del turismo all’interno di un contesto di alta frequentazione”. Un modo per cercare strade nuove e scuotere la distribuzione.