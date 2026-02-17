“Il nostro obiettivo è cambiare la mentalità dell’agente di viaggi”. Angelica Benedetti, team leader agenzie Italia di Civitatis, sintetizza così a TTG la strategia con cui la piattaforma spagnola sta consolidando la propria presenza sul mercato italiano e i rapporti con la distribuzione nostrana.

L’azienda sta lavorando per spingere il trade italiano verso l’adozione di un nuovo approccio alla vendita delle esperienze. “Stiamo facendo capire all’adv in primis - spiega Benedetti - che l’esperienza non è solo un servizio, ma vuol dire riempire di ricordi il viaggio del cliente” . Le experience possono così diventare una leva strategica per intercettare il traveller contemporaneo e rafforzarne la fidelizzazione.

Da complemento della vacanza, l’esperienza diventa così componente chiave nella costruzione del viaggio e di conseguenza del valore, perché, segnala Benedetti, “stiamo notando che il viaggio non si basa più solo sul trasporto, ma su quello che si vive nella destinazione. E l’agenzia deve cogliere questa opportunità per non rimanere indietro nella catena di valore”.

Gli strumenti

Per accompagnare la distribuzione in questo percorso evolutivo, l’azienda ha messo in campo diversi strumenti b2b. “C’è una piattaforma dedicata alle agenzie - spiega la team leader agenzie Italia -, all’interno della quale proponiamo una selezione di fornitori, in modo che la scelta dell’adv sia più rapida e in linea con le esigenze dei clienti, che vogliono risposte immediate. Inoltre, forniamo strumenti tecnologici come link da condividere e widget da integrare sui siti delle agenzie”.

Accanto alla tecnologia, non mancano campagne di incentivazione e attività di supporto commerciale sul territorio. “Abbiamo un’area sales di 9 persone per il trade e abbiamo ampliato la rete con 4 commerciali sul territorio, mentre con i nostri collaboratori di Trust Force stiamo coprendo la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Puglia”, spiega Benedetti. Sul fronte delle iniziative “facciamo webinar, molto importanti per raccontare alle agenzie le novità e per ispirarle; eventi e fiere”.

Quanto al prodotto, conclude Benedetti, “la nostra strategia per il 2026 è coprire anche le destinazioni meno conosciute, dove l’esperienza è fondamentale, nonché consigliare alle afgenzie prodotti diversi nelle top destination, per diversificare e andare oltre gli itinerari classici”.