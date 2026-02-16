Dalla collaborazione del Gruppo Bluvacanze con Media World nasce MediaWorld Viaggi , il servizio digitale online che consente di progettare e acquistare viaggi ed esperienze all’interno dell’ecosistema MediaWorld.

Accessibile a tutti i clienti, MediaWorld Viaggi nasce per rispondere a un’esigenza concreta emersa dall’analisi dei comportamenti di acquisto dei clienti MediaWorld, sempre più orientati verso prodotti e soluzioni legate alla mobilità, all’outdoor e all’esperienza di viaggio.

La piattaforma consente di esplorare e acquistare pacchetti viaggio, tour esperienziali, city break e proposte personalizzabili, attraverso un’interfaccia intuitiva che consente di confrontare le offerte, personalizzare gli itinerari e completare l’acquisto in modo trasparente. Un ruolo centrale è affidato al programma MediaWorld Club, che permetterà agli iscritti di accedere a promozioni dedicate, anticipazioni su nuove destinazioni e vantaggi personalizzati.

Con MediaWorld Viaggi, MediaWorld si posiziona come primo retailer di elettronica di consumo in Italia a presidiare il travel con un servizio dedicato, intercettando un trend emergente che unisce tecnologia, lifestyle ed esperienza.

Per lo sviluppo e la gestione operativa del servizio, MediaWorld ha scelto il Gruppo Bluvacanze come partner tecnico, grazie alla sua capacità di vendita diretta, flessibilità operativa e know-how nel turismo organizzato.

“La partnership con MediaWorld rappresenta un passo significativo nella strategia di evoluzione della distribuzione turistica del Gruppo Bluvacanze – spiega Domenico Pellegrino, a.d. del Gruppo -. Il progetto nasce dall’incontro tra la fiducia che i clienti ripongono in un grande brand retail e la nostra competenza nella consulenza e nell’organizzazione del viaggio. Portiamo il valore del turismo organizzato all’interno di un contesto ad alta frequentazione, rendendo l’acquisto della vacanza più semplice, accessibile e sicuro”.

Un progetto in evoluzione

Dalle prime interazioni con la piattaforma emerge un interesse in linea con la stagionalità, con un focus prevalente su destinazioni legate al mare e al clima caldo. I primi preventivi registrati confermano una propensione verso mete leisure e balneari, a testimonianza di una risposta immediata e coerente rispetto alle esigenze dei clienti.

“Il nostro obiettivo è continuare a far evolvere MediaWorld come punto di riferimento per le persone, non solo quando acquistano un prodotto, ma quando progettano esperienze. MediaWorld Viaggi va in questa direzione” conclude Vittorio Buonfiglio, coo MediaWorld Italia.