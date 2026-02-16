Naar apre la nuova programmazione Corea del Sud

Naar Bespoke Travel inserisce in programmazione la Corea del Sud. Questa aggiunta completa e consolida il portafoglio long-haul, rispondendo al crescente interesse del mercato europeo verso mete culturalmente autentiche, dinamiche e proiettate al futuro.

Il programma Naar dedicato alla Corea del Sud si articola in tre principali tipologie di prodotto, pensate per intercettare esigenze e stili di viaggio differenti: viaggi su misura, completamente personalizzabili in base agli interessi del viaggiatore, realizzati in collaborazione con partner locali selezionati; viaggi ‘Fly and Rail’, che offrono la massima flessibilità grazie a un’ampia scelta di hotel, servizi ferroviari, visite ed escursioni; tour guidati, pensati per offrire una panoramica completa del Paese, attraverso itinerari equilibrati che combinano grandi città, siti storici Unesco e aree naturali, accompagnati da guide qualificate (è disponibile un tour con guida locale parlante italiano).

La Corea del Sud si posiziona come destinazione ideale sia come meta unica sia in combinazione con altri Paesi asiatici come Giappone, Cina o Thailandia, grazie a un’eccellente rete di collegamenti aerei regionali.

Dal punto di vista normativo, i cittadini dell’Unione Europea e della Svizzera possono entrare in Corea del Sud senza visto per soggiorni fino a 90 giorni e, fino al 31 dicembre 2026, non è più richiesta l’autorizzazione elettronica di viaggio (K-ETA), facilitando ulteriormente l’ingresso turistico.

La crescente popolarità della Corea del Sud è trainata non solo dal turismo tradizionale, ma anche dal fenomeno globale della “K-culture” – K-pop, cucina, moda e beauty care, cinema e serie TV – che sta conquistando un pubblico sempre più ampio, in particolare tra le nuove generazioni e i repetear.

A supporto del lancio della destinazione sono previste attività formative dedicate alle agenzie di viaggi, con approfondimenti su itinerari, aspetti culturali, stagionalità, logistica e possibili combinazioni multi-destinazione, al fine di garantire un presidio qualificato e strategico del nuovo prodotto.