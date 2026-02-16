TTG Italia
Italian Exhibition Group

Primarete, l’offerta Ndc di Turkish Airlines su Flypoint

Primarete amplia l’offerta sulla piattaforma Flypoint con l’integrazione di TKConnect, sistema Ndc di Turkish Airlines.

Le agenzie di viaggi di Primarete possono ora accedere in modo diretto e in tempo reale ai contenuti e ai servizi di Turkish Airlines, beneficiando di una gamma più ampia di tariffe, di una migliore disponibilità nelle diverse classi di prenotazione e di un accesso semplificato ai servizi ancillari.

“L’obiettivo è dare alle agenzie un accesso reale al prodotto, senza filtri, con strumenti moderni e sostenibili - commenta Anton Zilio, Primarete Network -. Questa integrazione si inserisce nella strategia più ampia di FlyPoint, volta a superare i modelli distributivi tradizionali, anticipare le esigenze delle agenzie e accompagnarle nei cambiamenti strutturali del settore airline. L’integrazione Ndc di Turkish Airlines tramite TKConnect rappresenta un passo concreto in questa direzione”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana