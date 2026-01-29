TTG Italia
Primarete, nuova campagna di affiliazione per 40 agenzie

Primarete lancia una campagna di affiliazione ispirata ai murales, un progetto innovativo che rompe gli schemi tradizionali della comunicazione di settore e abbraccia il linguaggio urban e street art dei writer contemporanei, con l’obiettivo di portare altre 40 new entry all’interno della rete e aprire due filiali dirette, una in Lombardia e una al Centro Sud.

“Abbiamo scelto il linguaggio dei muri perché è il più vero che esista: non promette, dichiara. Non è una promessa. È scritto sul muro - dichiara Ivano Zilio, presidente di Primarete -. Con questa campagna vogliamo parlare alle agenzie di viaggi in modo chiaro e trasparente: l’affiliazione a costo zero non è uno slogan commerciale, ma una realtà concreta che Primarete mette a disposizione del mercato seguendo il modello Europea, dove non è il canone di affiliazione ma il pay per use ad essere il focus principale. Nel 2025 il fatturato del network è aumentato del 49% rispetto all’anno precedente.”

Un’iniziativa che unisce tradizione e visione, i 33 anni di network Primarete con una comunicazione moderna, urbana e riconoscibile, capace di dialogare con le nuove generazioni di imprenditori del turismo.

