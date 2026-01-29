Primarete, nuova campagna di affiliazione per 40 agenzie

Primarete lancia una campagna di affiliazione ispirata ai murales, un progetto innovativo che rompe gli schemi tradizionali della comunicazione di settore e abbraccia il linguaggio urban e street art dei writer contemporanei, con l’obiettivo di portare altre 40 new entry all’interno della rete e aprire due filiali dirette, una in Lombardia e una al Centro Sud.

“Abbiamo scelto il linguaggio dei muri perché è il più vero che esista: non promette, dichiara. Non è una promessa. È scritto sul muro - dichiara Ivano Zilio, presidente di Primarete -. Con questa campagna vogliamo parlare alle agenzie di viaggi in modo chiaro e trasparente: l’affiliazione a costo zero non è uno slogan commerciale, ma una realtà concreta che Primarete mette a disposizione del mercato seguendo il modello Europea, dove non è il canone di affiliazione ma il pay per use ad essere il focus principale. Nel 2025 il fatturato del network è aumentato del 49% rispetto all’anno precedente.”

Un’iniziativa che unisce tradizione e visione, i 33 anni di network Primarete con una comunicazione moderna, urbana e riconoscibile, capace di dialogare con le nuove generazioni di imprenditori del turismo.