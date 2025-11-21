Al Summit del turismo 2025 il Presidente Primarete Ivano Zilio rassicura il suo network di oltre 200 agenzie affiliate, 1200 operatori con accesso alla piattaforma Flypoint e 400 in appoggio ai suoi 13 portali, con la voce diretta del gotha dell’industria sul fatto che “l’agente di viaggio rimane un presidio di fiducia, consulenza e valore umano insostituibile nei territori”. Il confronto serve per capire come meglio abbinare e utilizzare i servizi predittivi dell’IA, come investire sulla formazione per fronteggiare un cambiamento inarrestabile, che si osserva già in agenzia.

I prezzi delle pratiche aumentano, il target è assottigliato dal minore potere d’acquisto, ma aumenta la qualità del valore dei contratti e del servizio erogato, perché “l’approccio alla vendita è dato al 50% dal rapporto personale della consulenza”. Primarete ha investito sui giovani talenti, che “sanno comunicare con un linguaggio adatto alle agenzie”, ha ridotto i termini di contratto da 3 anni a 1 anno senza fee d’ingresso e con sistema pay per use e ha raddoppiato la rete delle affiliazioni in due anni.

Con un fatturato di oltre 50 milioni euro nel 2025 e un incremento previsto nel 2026, investe in tecnologia e operazioni azionarie: “Il multi GDS Flypoint è il portale più venduto con performance a +20%, seguito da quello delle crociere, prodotto in esplosione al +30%, e quello degli hotel. Costruiamo pacchetti dinamici in 10 minuti, ma l’affinamento è un mestiere unicamente in capo alla sensibilità dell’agente umano”. Si vendono Giappone, Vietnam e Oman nel long haul, l’Egitto per la media distribuzione e il Marocco in ripresa sull’estate, accanto a Grecia e Albania.