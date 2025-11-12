Volotea da tenere d’occhio. Il vettore a basso costo spagnolo sta cercando di non farsi schiacciare sul mercato italiano da competitor sempre più aggressivi. Se Ryanair domina su tanti scali nazionali, easyJet cerca di ribattere colpo su colpo su alcune linee piazzando aerei e personale. Per gli altri protagonisti del comparto non rimane molto spazio, ma Volotea si batte ogni giorno su singole rotte.

Non ha la forza di un parco flotta di livello e per questo non può mettersi in competizione con Ryanair ed easyJet (neppure con Wizz).

Però Volotea, attraverso la politica dei piccoli passi, ogni stagione si è ritagliata fette di traffico.

Giovedì prossimo i vertici del vettore iberico saranno a Verona insieme a Save per presentare il piano del 2026 e festeggiare i 10 anni di attività sul Catullo. Per Valeria Rebasti, internazional market manager, è il momento della svolta, perché Volotea è chiamata a mettere mano agli investimenti offrendo sul mercato nuovi aerei e rotte. Tra qualche giorno sarà tutto più chiaro.