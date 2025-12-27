La Nuova Zelanda punta su qualità e sostenibilità per il rilancio del turismo

Nel 2026 Nuova Zelanda punta a un deciso rilancio del turismo, con una strategia governativa orientata a crescita, qualità e sostenibilità. La roadmap del Ministero of Business, Innovation and Employment fissa un obiettivo chiaro: tornare ai livelli pre-pandemia entro fine ‘26, raggiungendo 3,9 milioni di arrivi internazionali.

Per sostenerlo sono stati stanziati 35 milioni di dollari neozelandesi per operazioni di marketing, sviluppo regionale, grandi eventi e infrastrutture.

Nel frattempo, il settore alberghiero sta beneficiando di una ripresa già in atto: la spesa dei visitatori internazionali ha toccato livelli record, contribuendo in modo significativo al Pil, mentre i flussi da Australia, Usa e Cina trainano la domanda.

La strategia punta ad aumentare permanenza media e valore per visitatore, rafforzando il turismo esperienziale, gli eventi internazionali e le pratiche green, con l’obiettivo di creare occupazione stabile e valore diffuso nei territori.