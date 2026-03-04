È stata inaugurata la nuova wing del Terminal di Milano Linate Prime, voluta da SEA Milan Airports e dalla società del Gruppo SEA Prime. L’intervento, avviato nel dicembre 2024, introduce spazi più confortevoli e funzionali per passeggeri ed equipaggi, con flussi separati e maggiore privacy. L’ampliamento si inserisce nella strategia di crescita di SEA Prime, che nel 2025 ha gestito 35,9mila movimenti di business aviation, con un incremento del 7% a Milano Linate Prime rispetto al 2024 e una delle più alte crescite in Europa.

Nei primi mesi del 2026, spinti anche dall’effetto Olimpiadi, il traffico ha accelerato il trend di crescita del +13,5% rispetto al 2025, con picchi di oltre 130 movimenti giornalieri.

Nella nuova wing sono state realizzate 9 lounge con pareti vetrate, affacciate sul piazzale aeromobili e sul lato landside per complessivi 2.000 metri quadri. Gli spazi sono stati assegnati a primari operatori di business aviation italiani ed internazionali, che le personalizzeranno in base ai propri standard architettonici e di servizio.

Il progetto ha previsto anche il restyling delle infrastrutture esistenti, con la creazione di nuovi spazi e l’ampliamento delle bussole di ingresso per una migliore accessibilità. Le facciate air side e land side sono state interamente rinnovate e impreziosite nella parte superiore da superfici metalliche ondulate, pensate per aumentare la luminosità e integrarsi armoniosamente con l’ambiente. La hall centrale accoglie gli ospiti con un grande lucernario e un banco concierge custom made poligonale.

“Con l’inaugurazione del nuovo terminal di Milano Linate Prime confermiamo l’impegno del Gruppo SEA nello sviluppo infrastrutturale e nel rafforzamento della competitività del sistema aeroportuale milanese, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento in un segmento ad alto valore strategico come la business aviation - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale SEA -. “Questo intervento è parte integrante della nostra visione industriale: investire in qualità, innovazione e sostenibilità per accrescere l’attrattività e la competitività del territorio”.

Il progetto, interamente finanziato dal Gruppo SEA, è stato realizzato dalla RTI guidata da Gencantieri e CEFLA Società Cooperativa, e firmato dagli studi di architettura SAB, CREW e Incide.

“L’inaugurazione del nuovo Terminal di Linate Prime nell'anno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina, che fa seguito agli interventi di restyling realizzati a Linate Prime in occasione di EXPO2015, alla costruzione di due nuovi hangar e all’apertura del terminal di Malpensa Prime conferma il nostro impegno nel rispondere alla crescente domanda di servizi e infrastrutture d’eccellenza per la business aviation, consolidando il ruolo di Milano Prime come porta d’accesso privilegiata a Milano e alla Lombardia” ha concluso Chiara Dorigotti, amministratore delegato e direttore generale di SEA Prime.