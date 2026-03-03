Il conflitto in corso in Medio Oriente continua ad avere pesanti conseguenze sul traffico aereo. Prosegue la partenza di un limitato numero di voli dall’aeroporto di Dubai, già riaperto in minima parte ieri sera per consentire la partenza di alcuni voli di rimpatrio operati da Emirates ed Etihad, mentre Qatar Airways ha confermato che le operazioni restano bloccate proprio a causa della chiusura dello spazio aereo e lo scalo di Doha rimane chiuso.

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, ha dichiarato che più di 8.000 persone - tra passeggeri in transito all'aeroporto internazionale Hamad di Doha e altri a bordo di navi da crociera ormeggiate o in navigazione nel Golfo - sono rimaste bloccate a causa della chiusura dello spazio aereo regionale e delle restrizioni imposte dall'escalation del conflitto. Le autorità qatariote hanno già provveduto a garantire sicurezza, vitto, alloggio e assistenza medica a tutte le persone coinvolte, inclusi cittadini stranieri di numerose nazionalità.

L’Easa, l’ente europeo per la sicurezza in volo, ha comunque proclamato il prolungamento dello stato di allerta per tutte le compagnie aeree del Vecchio Continente fino al prossimo 6 marzo.

Gli italiani

Per quanto riguarda gli italiani presenti nell’aerea, oltre 70.000 secondo il Ministero degli Esteri, la Farnesina ha attivato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso.

Le istruzioni per i trasferimenti sono inviati a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app “Viaggiare Sicuri” o sul sito www.dovesiamonelmondo.it . Un analogo sistema è in corso di predisposizione da Kuwait, Bahrein e Qatar verso l'Arabia Saudita.

La Farnesina rinnova l’invito a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it. per ogni aggiornamento, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti da questa agenzia di stampa nelle prossime ore, durante le quali seguiremo tutti gli sviluppi.