flydubai: aggiornamenti e procedure per i voli cancellati

flydubai informa le agenzie di viaggi sulle procedure operative per i voli che sono stati cancellati negli ultimi giorni, con un aggiornamento ad oggi.

Per le prenotazioni effettuate tramite Gds o TAPortal, per i voli cancellati è previsto il rimborso totale del biglietto, mentre il rerouting è consentito esclusivamente su voli operati da flydubai (mantenendo la stessa nazione di partenza e di arrivo) senza penale o differenza tariffaria, con una nuova data di viaggio entro 20 giorni rispetto alla data originale.

Per le prenotazioni emesse in Gds non è necessario nessun waiver.

Per le partenze successive ad oggi e fino al 10 marzo il rimborso è consentito senza penale in Gds senza nessun waiver. I cambi sono consentiti anch’essi senza penale, applicando la differenza tariffaria, con una data del viaggio entro 20 giorni da quella originale.

La possibilità di rerouting è consentita verso qualsiasi altra destinazione operata da flydubai.