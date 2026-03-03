Mirabilandia riapre il 2 aprile: ecco le novità della stagione

Tra nuovi show e parate si aprirà giovedì 2 aprile alle 10,30 la nuova stagione di Mirabilandia, che ha in serbo diverse novità, tra cui lo show ‘K-POP, Un nuovo universo’, con il quale per la prima volta il parco accende i riflettori sul K-Pop, tra sonorità pop e coreografie coinvolgenti.

Al Coca-Cola Theatre torna il super premiato show Pinocchio, il musical con musica dal vivo che rilegge il classico in chiave futuristica: il celebre burattino diventa un robot umanoide connesso a Internet, creato da visionari scienziati. Il palinsesto 2026 propone inoltre spettacoli e parate in diverse aree. Tra i protagonisti della stagione ci sarà Nickelodeon Land, l’area tematica di 25mila mq dedicata a famiglie, bambini e giovani adulti, dove vivere avventure insieme a SpongeBob, Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora e la PAW Patrol grazie a 10 attrazioni, 3 punti ristoro a tema, 2 aree meet&greet e uno shop tematizzato.

“I riconoscimenti ricevuti - sottolinea Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia, commentando i due premi ottenuti ai recenti Parksmania Awards - rappresentano per noi una conferma importante: premiano la visione strategica, la qualità dell’intrattenimento e la volontà di investire in contenuti originali e innovativi”.

Nella stunt arena si ripropone ‘Hot Wheels City - La nuova sfida’, con il loop mobile più alto mai realizzato in un parco divertimenti (15 metri).

Per una foto ricordo sono numerosi i momenti Meet&Greet per incontrare i personaggi più amati, mentre gli amanti dell’adrenalina potranno provare attrazioni da Guinness come iSpeed, Katun e Divertical. La stagione 2026 di Mirabilandia si concluderà domenica 1° novembre.