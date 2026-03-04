Philadelphia: in aumento il turismo italiano

La regione di Philadelphia beneficia del turismo italiano “che ha superato i livelli pre pandemici nel 2024, continua a performare bene e a crescere”, dice Greg Edevane, director of global developement The Counrtyside Philadelphia.

Nel 2024, il mercato italiano ha rappresentato il 4% dell’inbound internazionale nella Contea di Chester, che a sua volta esprime il 10,8% delle visite italiane della regione di Philadelphia e il 9,8% della spesa italiana complessiva. Pur non avendo ancora le previsioni per il 2026, si aspettano “piccoli aumenti continuativi”.

I gruppi italiani si dedicano a shopping, tour nei parchi nazionali e visite culturali “non solo legate alla guerra d’indipendenza americana ma anche agli hotspot industriali”. La maggioranza appartiene al leisure (66%), anche se i viaggi del mondo finanziario, medico e universitario muovono “molti visitatori che soggiornano diverse settimane accompagnati dalle famiglie o repeater”.