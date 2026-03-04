Abta lancia una sezione per gli iscritti con aggiornamenti in tempo reale sul Medio Oriente

Alla luce dei rapidi cambiamenti che sta vivendo la situazione in Medio Oriente e il relativo impatto sui viaggi, l’associazione degli agenti di viaggi britannici, l’Abta, ha annunciato la creazione di una pagina informativa all’interno dell’area del proprio sito dedicata ai soci per fornire aggiornamenti continui sulle aree coinvolte in maniera diretta o indiretta.

“Stiamo supportando i membri su diversi fronti - ha affermato Angie Hills, head of destinations di Abta -, aiutandoli anche a comprendere la situazione nella destinazione e le loro responsabilità legali nei confronti dei clienti”.

Come riporta travelmole.com ‘area non fornisce solo aggiornamenti sugli avvisi di viaggio e i bollettini operativi, ma supporta anche gli operatori del settore fornendo indicazioni sui diritti e le responsabilità nei confronti dei clienti.